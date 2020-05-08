كورونا يقتل مستشار العديد من رؤساء الوزراء اليابانيين

توفي يوكيو أوكاموتو، الذي عمل سابقا كمستشار في شؤون السياسة الخارجية لدى العديد من رؤساء الوزراء اليابانيين، في أحد مستشفيات طوكيو بسبب التهاب رئوي ناجم عن إصابته بكورونا.

أعلن ذلك في مؤتمر صحفي في طوكيو اليوم، الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا، وأشار إلى أن أوكاموتو يعتبر من الخبراء البارزين في الشؤون الدولية. وقال: "لقد صدمنا بهذا الخبر المأساوي غير المتوقع. وتعرب الحكومة اليابانية عن احترامها العميق لصفات وخدمات هذا الرجل".

أصبح يوكيو أوكاموتو، بعد مسيرة مهنية ناجحة في وزارة الخارجية اليابانية في أواخر التسعينات، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء ريوتارو هاشيموتو، الذي اتبع، على وجه الخصوص، سياسة تعاون نشيط مع روسيا.

وفي 2003-2004 قام بنفس المهام لدى رئيس الوزراء جونيتشيرو كويزومي.

وكان أوكاموتو أيضا عضوا في المجموعة الاستشارية الشخصية لرئيس الحكومة الحالي شينزو آبي.

وقام خلال حياته بتأليف مجموعة من الأعمال حول المشاكل الدولية.

المصدر: تاس