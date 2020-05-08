تعيين ساكاشفيلي رئيسا للهيئة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا

عين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الجورجي الأسبق والمحافظ السابق لمقاطعة أوديسا ميخائيل ساكاشفيلي، رئيسا للهيئة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا.

وأفادت الخدمة الصحفية للرئيس الأوكراني، بأن زيلينسكي صادق يوم 7 مايو على مرسوم بشأن "قضايا مجلس الإصلاح الوطني واللجنة التنفيذية للإصلاح"، والذي تم على أساسه تعيين ساكاشفيلي في منصبه الجديد.



وقال زيلينسكي: "أهنئ ميخائيل نيكولوزوفيتش بالتحدي الجديد المسؤول بكل صدق. أعتقد أنه سيكون قادرا على إعطاء دفعة لمجلس الإصلاح الوطني، وسيساعد في تنفيذ تغييرات مهمة في البلاد".

ويرى الكثير من الخبراء والسياسيين، أن تعيين ساكاشفيلي هذا سيتحول في نهاية المطاف إلى فضيحة.

وذكر هؤلاء، أن نظرة الجمهور تجاه ساكاشفيلي، تبقى سلبية إلى حد كبير في أوكرانيا، بما في ذلك في كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني الموالية للرئيس زيلينسكي، لذلك لم يتم تعيينه في منصب نائب رئيس الوزراء لأن ذلك يحتاج لموافقة البرلمان.

المصدر: RT