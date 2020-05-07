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الشرطة الأمريكية تقتل رجلا من أصول إفريقية ودعوات للتحقيق

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الشرطة الأمريكية تقتل رجلا من أصول إفريقية ودعوات للتحقيق
AFP Sarah Silbiger / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
الشرطة الأمريكية - أرشيف
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أطلقت شرطة مدينة إنديانابوليس النار على رجل من أصول إفريقية وأردته قتيلا، بعد مطاردة بالسيارات وجريا على الأقدام، الأمر الذي دفع أوساط الحقوق المدنية للمطالبة بالتحقيق في الحادث.

وقالت شرطة المدينة، إن "ضابطا من أصول إفريقية شارك في الملاحقة التي حدثت بعد الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء في شمال المدينة".

من جهته، أكد مساعد قائد شرطة المدينة كريس بايلي، أن "المشتبه به أطلق النار على الضابط الذي رد بالمثل، وأن الشرطة على علم بالفيديو، الذي قامت فيسبوك بحذفه، وأنها تحقق في الأمر".

وقال فرع "المؤسسة الوطنية للنهوض بحقوق الملونين" في إنديانابوليس عبر بيان وزع على وسائل الإعلام المحلية، إن المؤسسة "ستتابع التحقيق وستتخذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر".

بدوره كتب عضو مجلس النواب الأمريكي أندريه كارسون على "تويتر": "أن تكون داكن البشرة في أمريكا ينبغي ألا يكون ذلك حكما بالإعدام، لكن هذا هو الوضع بالنسبة لعدد لا يحصى من الناس. سأواصل متابعة الوضع".

المصدر:"رويترز"

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