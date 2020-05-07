الشرطة الأمريكية تقتل رجلا من أصول إفريقية ودعوات للتحقيق

أطلقت شرطة مدينة إنديانابوليس النار على رجل من أصول إفريقية وأردته قتيلا، بعد مطاردة بالسيارات وجريا على الأقدام، الأمر الذي دفع أوساط الحقوق المدنية للمطالبة بالتحقيق في الحادث.

وقالت شرطة المدينة، إن "ضابطا من أصول إفريقية شارك في الملاحقة التي حدثت بعد الساعة السادسة مساء أمس الأربعاء في شمال المدينة".

من جهته، أكد مساعد قائد شرطة المدينة كريس بايلي، أن "المشتبه به أطلق النار على الضابط الذي رد بالمثل، وأن الشرطة على علم بالفيديو، الذي قامت فيسبوك بحذفه، وأنها تحقق في الأمر".

وقال فرع "المؤسسة الوطنية للنهوض بحقوق الملونين" في إنديانابوليس عبر بيان وزع على وسائل الإعلام المحلية، إن المؤسسة "ستتابع التحقيق وستتخذ الإجراء المناسب إذا لزم الأمر".

بدوره كتب عضو مجلس النواب الأمريكي أندريه كارسون على "تويتر": "أن تكون داكن البشرة في أمريكا ينبغي ألا يكون ذلك حكما بالإعدام، لكن هذا هو الوضع بالنسبة لعدد لا يحصى من الناس. سأواصل متابعة الوضع".

There’s a lot we are still learning about the police shooting today in Northwest Indy. But here’s what we know for sure: Simply being Black in America should not be a death sentence, but for countless people, it is. I will continue to monitor the situation. — André Carson (@RepAndreCarson) May 7, 2020

المصدر:"رويترز"