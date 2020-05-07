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إصابة وزير الصحة الأفغاني بفيروس كورونا ووضعه قيد الحجر الصحي

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إصابة وزير الصحة الأفغاني بفيروس كورونا ووضعه قيد الحجر الصحي
Reuters Mohammad Ismail
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الخميس، عن تشخيص إصابة وزير الصحة، فيروز الدين فيروز، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد الله مايار، في حديث لقناة "طلوع نيوز"، أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له فيروز جاءت إيجابية، قائلا إن الوزير في "حالة صحية مقبولة" وتم حجره صحيا في منزله.

وسجلت في أفغانستان حتى اليوم 3563 إصابة بالفيروس التاجي، وتوفى 106 من هؤلاء المرضى.

المصدر: طلوع نيوز

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