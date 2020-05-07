معدل الوفيات جراء كورونا في إسبانيا يعاود الانخفاض

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إسبانيا ارتفاعا بـ213 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية وبلغت 26070 وفاة.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد بلغ حتى الآن 221447 حالة، ما يمثل ارتفاعا بـ1122 إصابة منذ يوم أمس.

ووصل عدد المتعافين من كورونا حتى اليوم، حسب بيانات الوزارة، إلى 128 ألف شخص.

وتمثل حصيلة ضحايا كورونا اليومية في إسبانيا اليوم انخفاضا مقارنة مع إحصاءات يوم أمس، عندما سجلت في البلاد 244 وفاة جديدة جراء الفيروس التاجي، وذلك بعد رصد أقل من 200 وفاة خلال ثلاثة أيام متتالية.

في الوقت نفسه، عاود معدل الإصابات الجديدة في إسبانيا الارتفاع في آخر 24 ساعة، مقارنة مع 685 إصابة جديدة سجلت يوم أمس.

المصدر: El País + رويترز