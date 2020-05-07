كورونا حول العالم.. قفزة في الإصابات

أفادت جامعة "جونز هزبكنز" الأمريكية، بأن حصيلة المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 3 ملايين و750 ألف شخص، مع ارتفاع لافت في معدل الإصابات اليومية خلال أمس الأربعاء.

وأشارت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، إلى أن 92.7 ألف شخص أصيبوا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة مع 79.6 ألف في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3753 ألف شخص.

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وبلغ العدد الكلي للوفيات الناجمة عن كورونا أكثر من 263 ألفا، فيما تماثل ما يزيد عن مليون و245 ألف مريض للشفاء.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء العالمية، مع أكثر من 73 ألف حالة وفاة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فيما تحتل روسيا المركز السابع مع نحو 166 ألف إصابة.

المصدر: RT