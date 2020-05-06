ترامب ينتقد بيانات "جونز هوبكنز" حول ضحايا كورونا ويعتبرها خاطئة

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعات جامعة "جونز هوبكنز" وجامعة واشنطن حول ضحايا فيروس كورونا في الولايات مستقبلا، واعتبرها تستند إلى "بيانات خاطئة".

ونقلت قناة "ABC" الأمريكية عن ترامب قوله: "كانت هذه البيانات خاطئة للغاية منذ اليوم الأول.. وهم يواصلون عرض وطرح بيانات جديدة وهي خاطئة أيضا".

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إلى ذلك انتقد البيت الأبيض تداول وسائل إعلام لدراسة أعدتها جامعة جونز هوبكنز تتوقع تسجيل آلاف الوفيات يوميا بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكينني، إن "دراسة جامعة جونز هوبكنز التي تنشرها وسائل الإعلام باعتبارها واقعية تستند إلى افتراضات خاطئة ولا تمثل بأي حال من الأحوال أي توقعات حكومية اتحادية".

وكانت وسائل إعلام قد نشرت تقارير تابعة لمعهد في جامعة واشنطن لتقييم وقياس المؤشرات الصحية، التي تحدثت عن توقعات بأن يصل عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة بحلول 4 أغسطس إلى 134475. كما تداولت تقارير تابعة لجامعة جونز هوبكنز، رجحت أن يتضاعف عدد الوفيات اليومية في الولايات المتحدة مرتين تقريبا بحلول شهر يونيو.

وسجلت أكثر من 70 ألف حالة وفاة للمرضى من الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، وهو أعلى معدل في العالم.

المصدر: نوفوستي