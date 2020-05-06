أمير قطر يعرض على أوكرانيا المساعدة في التصدي لكورونا

أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عرض المساعدة على كييف في مكافحة فيروس كورونا.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لزيلينسكي أنه أجرى الأربعاء مكالمة هاتفية مع أمير قطر، بحثا خلالها الأوضاع الصحية في بلديهما في ظل فيروس كورونا واتفقا على تنسيق الجهود لمواجهة انتشاره.

وأضاف البيان أن أمير قطر اقترح تقديم مساعدة إنسانية لأوكرانيا على شكل مستلزمات طبية ضرورية للحد من تفشي الفيروس.

إضافة إلى ذلك، بحث الطرفان التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون في تحقيق المشاريع الوطنية في أوكرانيا في قطاعي البنية التحتية والموانئ.

وعبر زيلينسكي لأمير قطر عن استعداده للنظر في إمكانية جذب الاستثمارات القطرية لبلاده.

وسجلت أوكرانيا حتى اليوم 13184 إصابة بكورونا، و327 حالة وفاة و2097 حالة شفاء.

المصدر: نوفوستي