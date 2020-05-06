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اليونان.. إصابات ووفاة جديدة بكورونا والوضع الوبائي لا يزال مستقرا

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اليونان.. إصابات ووفاة جديدة بكورونا والوضع الوبائي لا يزال مستقرا
AFP
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سجلت اليونان 21 حالة إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا، وذلك مع حفاظ البلاد على زيادة منخفضة يومية في معدل الإصابات والوفيات جراء العدوى منذ فترة.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في اليونان 2663 حالة، فيما تسبب المرض بوفاة 147 شخصا حتى الآن منذ تسجيل أول إصابة في 27 فبراير الماضي، حسب ما أعلنه وزير الصحة اليوناني، سوتيريس تسيودراس، اليوم الأربعاء. 

وأكد أن 36 مريضا يتلقون العناية المركزة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن متوسط عمر هؤلاء الأشخاص هو 68 عاما.

وأضاف أن 82 شخصا من مرضى كورونا نقلوا من أقسام العناية المركزة إلى الغرف العادية، بعد تسجيل تحسن ملحوظ في حالتهم الصحية.

وقال إن السلطات الصحية أجرت حتى اليوم 97 ألف اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

ولم يتجاوز معدل الإصابات اليومية بكورونا في اليونان خلال الأسبوع الماضي 25 حالة، والوفيات 3 حالات.

المصدر: نوفوستي

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