عدد المصابين بفيروس كورونا في إيران يتخطى 100 ألف والوفيات ترتفع إلى 6418 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 1680 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع الاجمالي إلى 101650، كما تم تسجيل 78 حالة وفاة جديدة ما يرفع الحصيلة إلى 6418 حالة.

وقالت الوزارة إن 2735 مصابا بفيروس كورونا في حالة حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة إلى 81578 شخصا.

وتعتبر إيران واحدة من الدول الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، خاصة في ظل عقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة ضدها.

وعلى غرار مسؤولين إيرانيين قالت منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" إن العقوبات الاقتصادية الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة تؤثر سلبا في قدرة الحكومة الإيرانية على الاستجابة الملائمة للتداعيات الصحية المتصاعدة بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

المصدر: RT