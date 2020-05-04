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ارتفاع وفيات وباء كورونا في إيران إلى 6277 شخصا

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ارتفاع وفيات وباء كورونا في إيران إلى 6277 شخصا
Reuters West Asia News Agency/Ali Khara
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 74 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع اجمالي الوفيات إلى 6277.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في إيران 98 ألف مصاب، وبحسب وزارة الصحة ارتفع عدد المتعافين إلى 79397 شخصا.

ووصفت الوزارة حالة 2676 مصابا بالحرجة.

وقالت إن العدد الكلي للاختبارات التي تم إجراؤها منذ بداية تفشي الفيروس حتى اليوم بلغ  508288 اختبارا.

تجدر الإشارة إلى أن إيران سجلت أول أمس 47 حالة وفاة فقط، وهو أقل معدل وفيات خلال 55 يوما.

المصدر: RT

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