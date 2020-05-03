إيران.. انخفاض معدل الوفيات بفيروس كورونا لأقل من 50 لأول مرة منذ 55 يوما

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية و47 حالة وفاة جديدة، وهذا يعني انخفاضا في معدل الوفيات لأقل من 50 لأول مرة منذ 55 يوما.

وجاء في بيان وزارة الصحة اليوم الأحد، "تم تسجيل 976 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 97423، منهم 2690 مصابا في حالة صحية حرجة، كما سجلت 47 حالة وفاة جديدة، ليصبح الإجمالي 6203".

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ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 78422 شخصا، فضلا عن إجراء 496273 فحص للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم.

المصدر: RT