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إيران تسجل تراجعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا

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إيران تسجل تراجعا ملموسا في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا
Reuters WANA Ali Khara
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شهدت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران تراجعا ملموسا مقارنة مع معدلات الأيام السابقة، بتسجيل سلطات البلاد 802 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد أصبح بذلك 96448 حالة.

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وأعلن المتحدث أن 65 شخصا فارقوا الحياة إثر إصابتهم بكورونا خلال آخر 24 ساعة (مقارنة مع 63 يوم أمس)، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء في الجمهورية الإسلامية إلى 6156 حالة وفاة.

ولفت المتحدث إلى أن 2787 مريضا لا يزالون في حالة صحية حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا حتى الآن 77350 شخصا.

وشدد المتحدث على أن إيران تسجل أعلى نسبة تعافي من الإصابة بكورونا بين الدول التي تكافح الوباء، مؤكدا إجراء 484541 فحصا لتشخيص حالات الإصابة بالفيروس التاجي في البلاد حتى الآن.

المصدر: RT

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