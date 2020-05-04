رغم تحذير ترامب.. ولايات أمريكية تستعد لتخفيف القيود

أعلنت أوهايو وولايات أمريكية أخرى، اليوم الاثنين، عزمها تخفيف القيود على الشركات بدرجة أكبر.

وجاء الإعلان رغم إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن جائحة فيروس كورونا المستجد التي أضرت بالاقتصاد، قد تودي بحياة 90 ألف أمريكي.

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وفي أوهايو سمح حاكم الولاية مايك دي واين، اليوم، باستئناف العمل في أنشطة البناء والصناعات التحويلية كما سمح للموظفين بالعودة لعملهم.

ومن أجل استئناف العمل يتعين على الشركات تنفيذ متطلبات الولايات ومنها وضع كمامات والحفاظ على مسافة 6 أقدام على الأقل فيما بين العاملين وأن يقوم أصحاب العمل بتطهير المكان.

وحث دي واين أكبر عدد ممكن من الموظفين على العمل من منازلهم، مشيرا إلى أنها "موازنة دقيقة".

ورفعت نحو نصف الولايات الأمريكية القيود على الأقل جزئيا مع بدء تراجع أعداد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" أو استقرارها في العديد من الأماكن لكن الحالات ما زالت تزيد في مناطق أخرى.

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وأصاب "كوفيد-19" أكثر من 1.1 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة نحو 68 ألف.

جدير بالذكر أن ترامب أقر في وقت متأخر من مساء الأحد، بأن أعداد الوفيات بسبب الجائحة قد تتجاوز التقديرات السابقة للبيت الأبيض.

وصرح الرئيس الأمريكي لشبكة "فوكس نيوز": "سنفقد ما بين 75 ألف و80 ألف ومئة ألف شخص.. هذا أمر مروع"، وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يأمل أن يكون العدد أقل من مئة ألف.

المصدر: رويترز