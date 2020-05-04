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طلبيات المصانع في الولايات المتحدة تسجل هبوطا قياسيا

مال وأعمال

طلبيات المصانع في الولايات المتحدة تسجل هبوطا قياسيا
Reuters
صورة تعبيرية
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سجلت طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة هبوطا قياسيا في مارس الماضي وقد تواصل التراجع مع تضرر سلاسل الإمداد والصادرات بسبب التعطل الناتج عن فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، إن طلبيات المصانع هبطت بنسبة 10.3%، والهبوط المسجل في مارس 2020 هو الأكبر منذ بدء الاحتفاظ بسجلات في 1992.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن تهبط طلبيات المصانع بنسبة 9.7% في مارس الماضي.

وعلى أساس سنوي انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 2.8% في مارس 2020، بعد تراجعها بنسبة 0.4% في فبراير 2020.

ويعاني قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل 11% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، مع بقية الاقتصاد من الإغلاقات في أرجاء البلاد لإبطاء انتشار كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس.

المصدر: "رويترز"

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