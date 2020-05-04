فيروس كورونا يواصل التراجع في بلجيكا وهولندا

يواصل مرض "كوفيد-19" التراجع في بلجيكا وهولندا، بانخفاض معدل الإصابات والوفيات بالوباء.

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وسجلت هولندا أدنى حصيلة وفيات يومية منذ ما يقارب شهر ونصف، كما تستمر أعداد الإصابات والوفيات في بلجيكا بالتراجع بشكل تدريجي.

وأفادت الهيئة الاتحادية للصحة العامة البلجيكية خلال مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، بأن "معدل الوفيات مستمر بالانخفاض، إذ توفي 80 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد معدل الوفيات مستقرا نسبيا حتى الآن، حيث وصل العدد الكلي لضحايا "كوفيد 19" إلى 7924 حالة وفاة​​​.

وأشارت السلطات الصحية البلجيكية إلى استمرار تراجع حصيلة الإصابات اليومية، مقارنة بيوم أمس والذي سجل 485 إصابة، فقد أصيب بالفيروس خلال الساعات الماضية 361 شخصا، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 50267 مصابا.

جدير بالذكر أن بلجيكا بدأت اليوم تطبيق خطة من 5 مراحل للتخفيف تدريجيا من الإجراءات المتخذة لمكافحة تفشي الوباء منذ ما يقارب الشهر والنصف، إذ ستستأنف بعض الشركات والمؤسسات نشاطها وأعمالها، وستستعد المدارس لاستقبال الطلاب في ما يقارب منتصف الشهر الجاري، وكذلك أعادت بعض المحلات التجارية فتح أبوابها ولكن وفق شروط صارمة، ورجحت بروكسل أن تستقبل المطاعم والمقاهي الزبائن في شهر يونيو.

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وبالتزامن مع تراجع بعض الدول الأوروبية عن بعض التدابير المتخذة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد مثل إنهاء الحجر الصحي وإعادة فتح المدارس، بعد انخفاض ملحوظ في الإصابات والوفيات، فإن الحكومة الهولندية ستعلن يوم الثلاثاء عما إذ كانت الإجراءات الحالية المتخذة منذ 18 مارس سوف تمدد أو تخفف جزئيا، وذاك جراء التراجع في معدل الوفيات والإصابات.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان، بتسجيل أدنى حصيلة يومية للوفيات منذ ما يقارب الشهر والنصف، مع تأكيد وفاة 26 شخص، وتعتبر محصلة اليوم هي أقل معدل منذ ما يقارب منتصف شهر مارس، ليصل بذلك إجمالي أعداد الوفيات في هولندا حتى الآن إلى 5082.

المصدر: وكالات