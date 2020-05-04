طهران: الرد سيكون حاسما إذا أحيل ملف تمديد حظر التسلح إلى مجلس الأمن

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الاتفاق النووي سيتلاشى في حال تقرر تمديد حظر التسلح على إيران، منوها بأن الرد سيكون حاسما إذا أحيل ملف التمديد إلى مجلس الأمن.

وأضاف المتحدث موسوي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "لا أسس قانونية لمساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح وهي خارج الاتفاق النووي، ولن تنجح في تحقيق أهدافها، فهي تريد من الدول المتبقية في الاتفاق النووي انتهاك القرار 2231".

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وتابع موسوي قائلا: "أبلغنا شركاءنا في الاتفاق النووي بأن إيران لن تتسامح مع مساعي واشنطن لتمديد حظر التسلح.. ردنا على تمديد حظر التسلح سيكون متناسبا وحازما".

من جانب آخر أكد موسوي أن بلاده لا تعترف بالحضور العسكري الأمريكي في مياه الخليج وتعتبره غير قانوني ويزعزع استقرار المنطقة، محذرا القوات الأمريكية من الاقتراب من السواحل الإيرانية حيث تجري القوات الإيرانية هنالك جولات تفقدية باستمرار.

وأكد موسوي وجود خطوط اتصال بين السفن الأمريكية والإيرانية في مياه الخليج وفقا لقوانين الملاحة الدولية، لكن لا توجد أي خطوط اتصال بين المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلدين.

كما عبر موسوي عن قلق بلاده من احتمال إحياء تنظيم داعش في العراق مجددا: "إعادة تعزيز قوة داعش في العراق قد تكون مرتبطة بقرار البرلمان العراقي بخروج القوات الأمريكية من العراق.. الولايات المتحدة قد تعمل على تعزيز قوة داعش في العراق لتأخير خروجها منه".

وتطرق موسوي في التصريحات إلى ضرورة سلامة المعتقلين الإيرانيين في السجون الأمريكية، معربا عن استعداد بلاده لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT