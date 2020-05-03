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شمخاني: الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حال بقاء حظر التسلح

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شمخاني: الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حال بقاء حظر التسلح
AFP
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي شمخاني
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قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن الاتفاق النووي مريض وسيتلاشى في حال تمديد حظر التسلح غير القانوني على إيران.

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وكتب شمخاني في تغريدة نشرها على "تويتر":" الاتفاق النووي مريض وسيموت إلى الأبد في حال الالتفاف على القرار الأممي 2231 وتمديد حظر التسلح غير القانوني على إيران".

وتابع شمخاني في التغريدة: "فيروس الحظر هو أداة البيت الأبيض لمواصلة هيمنة أمريكا الآخذة في الأفول. في أي جهة تقف أوروبا، جهة حفظ ماء الوجه وتعزيز السياسة متعددة الجوانب، أم قبول الذل مجددا ودعم السياسة الأحادية؟".

وحذرت الحكومة الإيرانية أمس السبت واشنطن من أن تمديد الحظر الأمريكي على شراء إيران السلاح "سيواجه برد قاس".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة ستبذل قصارى جهدها لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران ومنع طهران من شراء الأسلحة من روسيا أو الصين.

المصدر: RT

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