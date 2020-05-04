طالبان تؤكد استهدافها لمركز عسكري جنوبي أفغانستان وسقوط عشرات الضحايا

قالت حركة "طالبان"، اليوم الاثنين، إنها استهدفت مركزا عسكريا في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان بعربة ملغومة، وأكدت أن الهجوم أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم على الموقع العسكري حيث يتمركز فيه 150 فردا على الأقل من الجيش الأفغاني وجناح المخابرات.

وقال المتحدث باسم الجماعة الإسلامية المتشددة، قاري يوسف أحمدي، في بيان، إن "عشرات من قوات العدو قتلوا وأصيبوا في الهجوم".

المصدر: رويترز