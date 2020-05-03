طاجيكستان.. عدد المصابين بفيروس "كورونا" يتجاوز الـ 100

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في طاجيكستان، إلى 128 شخصا، بعد تسجيل 52 حالة جديدة.



وكانت وزارة الصحة قد كشفت يوم السبت الماضي، عن أولى حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا، في البلاد، وأنه تم الكشف عن إصابة 76 شخصا​ بالوباء​​.

وسبق أن اكدت وزارة الصحة أن 2782 شخصا، يخضعون للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد، أعلن عمدة العاصمة دوشنبه رستم إمام علي، عن استخدام الاحتياطات الموجودة لتحضير مستشفيات مؤقتة تحتوي على أكثر من 3 ألاف سرير مخصص للمرضى بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك

