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كابل تحقق في تقارير عن تعذيب وإلقاء مهاجرين أفغان في نهر على يد حراس إيرانيين

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كابل تحقق في تقارير عن تعذيب وإلقاء مهاجرين أفغان في نهر على يد حراس إيرانيين
Reuters
كابل تحقق في تقارير عن تعذيب وإلقاء مهاجرين أفغان في نهر على يد حراس إيرانيين
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بدأ مسؤولون أفغان عملية بحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر في إقليم بغرب البلاد بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين لهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية في بيان يوم السبت، إن تحقيقا بدأ في الأمر، فيما ذكر مسؤول بارز في القصر الرئاسي في كابل أن التقديرات الأولية تشير إلى أن 70 مهاجرا على الأقل كانوا يحاولون دخول إيران من إقليم هرات المجاور لكنهم تعرضوا للضرب وألقي بهم في نهر هريرود.

وصرح أطباء في مستشفى مقاطعة هرات بأنهم استقبلوا جثثا لمهاجرين أفغان بعضهم توفي غرقا.

ونفت القنصلية الإيرانية في هرات اتهامات قيام حراس الحدود الإيرانيين بتعذيب العشرات من العمال المهاجرين الأفغان ودفعهم للنهر وإغراقهم.

وقالت القنصلية في بيان: "لم يقبض حرس الحدود الإيرانيون على أي مواطنين أفغان".

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتسن لها الوصول لمسؤولين في السفارة الإيرانية في العاصمة الأفغانية كابل للتعليق.

ويمكن للواقعة أن تتسبب في أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في خروج جماعي لمهاجرين أفغان من إيران تبين إصابة العديد منهم بكوفيد-19.

المصدر: رويترز

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