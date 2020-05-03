رئيس بيلاروس يمتدح السكان لارتدائهم الكمامات "بشكل صحيح"

أشاد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بالمواطنين لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية بشكل عشوائي، على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وارتدائهم لها فقط في الأماكن العامة وعند التسوق.

وفي وقت سابق، انتقد لوكاشينكو، المواطنين الذين يرتدون أقنعة واقية حتى في الحقول وعند وجود أي شخص بالقرب منهم، واعتبر ذلك بمثابة التمادي في الحذر، وحثهم على خلع الكمامات والتفس بمتعة في الهواء الطلق.

وأشار رئيس الدولة إلى توفر الكمامات الطبية، في صيدليات البلاد قائلا: "تم حل جميع المشكلات من أجل علاج المواطنين. واليوم نحن نصدر بالفعل وسائل الوقاية الشخصية. بصراحة، أود امتداح المواطنين والقول، إنهم لا يرتدون الكمامات في أي مكان كان. بل فقط في الأماكن العامة وعندما يذهبون إلى المتاجر ... في البداية هرع الجميع إلى الصيدليات لشراء الكمامات مما تسبب بفقدانها، لكنها الآن باتت متوفرة".

كما لفت الزعيم البيلاروسي الانتباه إلى أن 9% فقط من اختبارات "كوفيد-19" في البلاد أعطت نتيجة إيجابية.

وفي الفترة الأخيرة، ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا في بيلاروس يوميا بشكل متوسط بمعدل 800-900 شخص، ليصل المجموع العام إلى أكثر من 15 ألف شخص.

المصدر: radiosputnik