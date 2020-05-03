كورونا يعود إلى فيتنام بخجل!

أعلنت السلطات الصحية في فيتنام، اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد منذ تسعة أيام.

وأكدت وزارة الصحة الفيتنامية أن المريض الجديد هو خبير بريطاني يعمل في شركة فيتنام للنفط والغاز "بتروفيتنام" (37 عاما)، وتم حجره صحيا لدى وصوله البلاد في 28 أبريل، وحاليا يتلقى العلاج في مستشفى مدينة هو تشي منه.

ولفتت الوزارة إلى أن المواطن البريطاني وصل البلاد بطائرة خاصة كان على متنها 12 راكبا آخرين، وتم حجرهم جميعا أيضا.

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام إلى 271 شخصا، وقد تماثل 219 منهم للشفاء، دون تسجيل وفيات ناجمة عن الوباء في البلاد.

وتم وضع 30.5 ألف شخص قيد الحجر الصحي في فيتنام لردع تفشي كورونا.

وآخر مرة شهدت حصيلة الإصابات بكورونا في فيتنام ارتفاعا كانت في 24 أبريل، عندما تم تشخيص إصابة طالبين فيتناميين عادا إلى الوطن من اليابان، وذلك بعد عدم تسجيل إصابات جديدة بالوباء خلال سبعة أيام.

المصدر:Vietnam News