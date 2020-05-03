سيئول: خلصنا إلى أن كيم لم يخضع لعملية جراحية

أعلنت رئاسة كوريا الجنوبية أنها خلصت في تقييماتها إلى الاستنتاج بأن الشائعات حول خضوع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لعملية جراحية في الآونة الأخيرة، لا صحة لها.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأزرق (مقر الرئاسة الكورية الجنوبية) إقراره بورود مجرد تكهنات إعلامية بأن كيم خضع لعملية جراحية، وذلك استنادا لبعض الاختلاف في طريقة مشيه.

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وأكد المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن سيئول خلصت إلى أن هذه التكهنات ليست صحيحة، قائلا: "لدينا أسباب للاعتقاد بأنه لم تكن هناك أي عملية جراحية (لكيم)، لكن لا يمكننا الكشف عن مثل هذه التفاصيل".

في الوقت نفسه، رد المسؤول إيجابا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان كيم تعرض لإجراءات طبية خفيفة.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، منذ 20 يوما.

وأثار "اختفاء" كيم شائعات واسعة زعمت أن كيم كان في حالة صحية حرجة، أو حتى توفى جراء تعرضه لعملية جراحية فاشلة.

المصدر: يونهاب + رويترز