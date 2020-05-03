بريطانيا قد تسمح بإعادة فتح المدارس الابتدائية مطلع يونيو المقبل

ذكرت صحيفة "تليغراف" البريطانية أن لندن قد تسمح بإعادة فتح المدارس الابتدائية في إنجلترا وويلز في أقرب وقت قد يكون في الأول من يونيو، بموجب خطط يناقشها رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يكشف جونسون النقاب عن "خارطة الطريق" الحكومية للخروج من إجراءات فيروس كورونا في خطاب يوم الأحد المقبل.

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وقالت صحيفة "صنداي تايمز" إن الحكومة ستقوم فقط بتعديل الإغلاق هذا الأسبوع، وتشجيع مواقع البناء على إعادة فتحها، وتخفيف القواعد على الأنشطة الخارجية، وحث الناس على تغطية وجوههم في وسائل النقل العام.

ونقلت الصحيفة، عن مصدر في ديوان رئيس الوزراء بوريس جونسون، أنه سيطرح في 7 مايو، خطة الحكومة على الجمهور. وذكر أن تفاصيل الخطة، لا تزال حاليا قيد التنسيق والتدقيق.

وأشار المصدر، إلى أن السلطات قد تعيد النظر في موعد رفع القيود، التي تم فرضها في 23 مارس، في حال وردت توصية بذلك من جانب المختصين والخبراء.

ومن المقرر أن يقدم جونسون الأسبوع المقبل طريقة محتملة للخروج من الإغلاق لإعادة خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى العمل دون التسبب في ارتفاع ثان في حالات الإصابات.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية