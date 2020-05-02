تركيا تسجل تراجعا جديدا لمعدل الإصابات والوفيات اليومية بكورونا وسط ارتفاع كبير للمتعافين

سجلت تركيا، اليوم السبت، تراجعا لافتا جديدا في معدل ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة كبيرة في حصيلة المتعافين من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها السبت، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1983 ليصل إلى مستوى 124375 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض ملموس جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 27 أبريل 2131 حالة، وفي 28 أبريل 2392، وفي 29 أبريل 2936، وفي 30 أبريل 2615، و2188 في 1 مايو.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3336 شخصا بعد رصد 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وشهد هذا المؤشر تراجعا نسبيا حيث سجلت في البلاد يوم 27 أبريل 95 وفاة، وفي 28 أبريل 92، وفي 29 أبريل 89، وفي 30 أبريل 93، وفي 1 مايو 84.

30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020

وأفاد وزير الصحة التركي مع ذلك بأن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 58259 أشخاص بعد تسجيل 4451 حالة شفاء جديدة.

وأكد أن حصيلة الفحوص الخاصة برصد فيروس كورونا تجاوزت نقطة 1.1 مليون وارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 36318.

وشدد في هذا السياق على أن عدد الإصابات اليومية تراجع إلى مستوى أقل من 2000 لأول مرة منذ 30 أبريل، لافتا إلى أن حالات الشفاء تتفوق على حصيلة المصابين الجدد خلال الساعات الـ24 الماضية بنحو 2.5 مرة.

وسبق أن أعلن قوجة أن بلاده تجاوزت ذروة التفشي وتسيطر على سير الجائحة مع تسجيل أرقام قياسية للمتعافين وتراجع الإصابات الجديدة بشكل ملموس.

المصدر: RT