تراشق على "تويتر" بين "طالبان" والولايات المتحدة وسط تصاعد العنف في أفغانستان

في ظاهرة نادرة من نوعها، دخل ممثل القوات الأمريكية في أفغانستان ونظيره من حركة "طالبان" في سجال علني في موقع "تويتر"،‭ ‬اليوم السبت، بشأن عملية السلام الأفغانية المتوقفة.

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ولجأ الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، إلى "تويتر" لمخاطبة نظيره في حركة طالبان، قائلا: "إن القوات الأمريكية ترغب في تقدم عملية السلام إلى الأمام لكنها سترد إذا واصلت (طالبان) الجماعة المسلحة الهجمات".

وأضاف موجها حديثه إلى المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد: "الهجمات تولد هجمات بينما يؤدي ضبط النفس إلى ضبط النفس.. إذا لم يكن من الممكن تقليل العنف.. ستكون هناك ردود".

Reducing violence is an absolute necessity—and this is up to the leaders of all military forces—ANDSF, Taliban fighters and, yes, the Coalition. Attacks generate attacks, while restraint produces restraint. All sides must choose restraint to prevent more killing and violence. — USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) May 2, 2020

ورد مجاهد بأن الطريق إلى الحل يكمن في تنفيذ اتفاق الدوحة، قائلا: "لا تضر البيئة الحالية بتصريحات لا معنى لها واستفزازية"، مضيفا "نحن ملتزمون بتحقيق أهدافنا.. التزم بتعهداتك".

Path to a resolution lies in the implementation of the #Doha agreement.

Do not harm the current environment with pointless & provocative statements.

We are committed to our end, honor your own obligations. https://t.co/0NQl19rqSv — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 2, 2020

وقد وقعت "طالبان" والولايات المتحدة، بعد محادثات مطولة خلف أبواب مغلقة، اتفاقا في فبراير للحد من العنف والتحرك نحو محادثات مع الحكومة الأفغانية لكن هجمات الجماعة زادت منذ ذلك الحين.

وشنت طالبان ما يزيد على 4500 هجوم منذ توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة وفقا لبيانات اطلعت عليها رويترز.

وأكثر المناطق تضررا هي تلك التي تسجل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار سريعا بأنحاء البلد الذي تمزقه الحرب.

المصدر: رويترز