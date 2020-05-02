زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات على سلم ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/FfKOXmG4oC — EMSC (@LastQuake) May 2, 2020

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب قبالة سواحل إقليم بورتوريكو الأمريكي، اليوم السبت 2 مايو.

وتم تسجيل الزلزال الساعة 11:13 بتوقيت غرينيتش، ويقع مركزه على بعد 11 كم من تالابوا، علما أنه لم ترد تقارير عن أي أضرار أو إصابات ناجمة عن النشاط الزلزالي.

وتم تسجيل هزات الزلزال على عمق 4.3 كيلومتر، ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.

Mw=5.5, PUERTO RICO REGION (Depth: 9 km), 2020/05/02 11:13:19 UTC - Full details here: https://t.co/jNtV50l3Jepic.twitter.com/dGJ5jz7IZU — Earthquakes (@geoscope_ipgp) May 2, 2020

المصدر: وكالات