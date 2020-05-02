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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية

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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية
Reuters
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجات على سلم ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب قبالة سواحل إقليم بورتوريكو الأمريكي، اليوم السبت 2 مايو.

وتم تسجيل الزلزال الساعة 11:13 بتوقيت غرينيتش، ويقع مركزه على بعد 11 كم من تالابوا، علما أنه لم ترد تقارير عن أي أضرار أو إصابات ناجمة عن النشاط الزلزالي.

وتم تسجيل هزات الزلزال على عمق 4.3 كيلومتر، ولم تصدر السلطات المحلية تحذيرا من تسونامي بسبب الهزة.

المصدر: وكالات

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