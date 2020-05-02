السويد.. ارتفاع عدد المصابين بسبب فيروس كورونا إلى 22082 حالة

قالت وزارة الصحة السويدية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ازداد خلال الـ24 ساعة الماضية، من 21529 إلى 22082 حالة، (220 مصاب لكل 100 ألف شخص).

وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب بالفيروس ازداد بمقدار 16 شخصا، ووصل إجمالي عدد الوفيات يوم السبت إلى 2669 حالة وفاة.

ونوهت بوجود 1531 مريضا بالفيروس في غرف العناية المشددة والعلاج المكثف، منهم 1145 من الرجال.

وأشارت الوزارة إلى أن أعلى مستوى للإصابات بكورونا (8334 شخصا) وللوفيات (1428 حالة) تم تسجيله في منطقة العاصمة.

وقال نائب كبير المختصين في علم الأوبئة في السويد أندرس فالنستين: "نرى أن الأرقام أقل من المتوقع، لكن هذه عطلة نهاية الأسبوع. بعد ذلك سترتفع المعدلات مرة أخرى، عند ذلك سنحصل على المعلومات كاملة".

وبعد صدور قرار الاتحاد الأوروبي، أغلقت السويد حدودها أمام الأجانب غير المقيمين في الاتحاد، ومنعت التجمعات لأكثر من 50 شخصا، ونصحت بنقل تلاميذ الصفوف الثانوية وطلاب الجامعات للدراسة عن بعد، مع استمرار عمل المدارس الابتدائية ودور الحضانة كالمعتاد.

المصدر: تاس