عدد فحوصات كورونا في روسيا يقترب من 4 ملايين

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، أن عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في البلاد لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تجاوز عتبة 3.9 مليون فحص.

وأكدت هيئة الرقابة الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك في بيان لها أن 221 ألف عملية فحص أجريت خلال اليوم الأخير وحده، مشيرة إلى أن 214 ألف شخص لا يزالون تحت الرقابة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس التاجي.

وعلى مستوى العالم، تحتل روسيا المرتبة الثانية من حيث عدد فحوصات كورونا، بعد الولايات المتحدة التي تعتبر أكثر الدول تضررا بالفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، والتي أجرت حتى الآن نحو 6.7 مليون فحص.

وتليهما ألمانيا (أكثر من 2.54 مليون فحص)، وإيطاليا (2.05 مليون فحص)، وإسبانيا (1.52 مليون فحص)، حسب بيانات موقع Worldometers.

ويشار إلى أن جميع هذه الدول المذكورة تجاوزت روسيا من حيث عدد الوفيات والإصابات بكورونا.

وتعود المرتبة السادسة في القائمة إلى دولة عربية وهي الإمارات بـ1.2 مليون فحص.

المصدر: نوفوستي + RT