رئيس وزراء إيطاليا يعتذر للشعب

قدّم رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي الجمعة اعتذار حكومته عن التأخر في دفع المساعدات للأفراد والشركات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا.

وكتب كونتي في رسالة نشرها على حسابه على موقع فيسبوك: "كثيرون تلقوا مساعدة، وسيتلقاها آخرون في الأيام المقبلة.. حصل بعض التأخير ولا يزال هناك (تأخير) في دفع هذه المساعدات .. أقدم اعتذاري باسم الحكومة وأؤكد لكم أننا نواصل بذل الجهود كي تتم الدفعات والتمويلات في أسرع وقت ممكن".

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واعتبر كونتي أن "الدولة وكل الأشخاص الذي يعملون لم يواجهوا من قبل مثل هذا التهديد الصحي والاقتصادي.. خلال الأيام الخمسين الماضية، بذلنا جهدا اقتصاديا يوازي جهود الميزانية الشاملة التي تُبذل على مدى عامين أو ثلاثة أعوام".

وأشار كونتي إلى أن أكثر من أربعة ملايين شخص سيستأنفون العمل الاثنين بفضل النتائج الأولى لتدابير العزل: وهم الموظفون والعاملون وسط تطبيق إجراءات سلامة مشددة للحماية.

وأكد رئيس الوزراء أيضا أنه يتم دراسة "التدابير الجديدة" مع مساعدات وإجراءات لإعادة إطلاق الاقتصاد بشكل أسرع. وختم بالقول "لن أتظاهر بعدم سماع غضبكم وقلقكم. فهذا لن يذهب سدى".

وقدمت الحكومة أمس الخميس إلى البرلمان رزمة جديدة من المساعدات للتخفيف عن كاهل الأفراد والشركات المتضررة جراء تدابير العزل التي تضر الاقتصاد وتمنع القيام بأي نشاط انتاجي يُعتبر غير أساسي.

وتبنّت حكومة كونتي سلسلة مساعدات تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار يورو، ويفترض أن يبدأ تخفيف الاجراءات في البلاد اعتبارا من الاثنين.

وتعد إيطاليا، القوة الاقتصادية الثالثة في منطقة اليورو وقد تلقت ضربة كبيرة بسبب الوباء العالمي الذي أودى بحياة نحو 28 ألف شخص على أراضيها وشل حركة البلاد منذ قرابة شهرين.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب كورونا في إيطاليا 27967 حالة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة. كما وصل إجمالي المصابين بكورونا إلى 205 آلاف و463 شخصا، ما يشكل ثالث أكبر عدد بالعالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا، بحسب إحصائيات الخميس.

المصدر: وكالات