38 ألف إصابة و1.6 ألف وفاة بكورونا في إفريقيا والوباء يصل دولة جديدة

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إفريقيا تجاوزت عتبة الـ38 ألفا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى أكثر من 1600.

وأكد الفرع الإفريقي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 38706 إصابات، ويضم هذا الرقم 1629 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس.

Comoros has reported its first case of #COVID19. Over 38,000 confirmed cases on the African continent - with over 1,600 deaths. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/30ajPXepax — WHO African Region (@WHOAFRO) May 1, 2020

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر الفيروس في القارة بـ5647 إصابة، وتليها مصر (5537) والمغرب (4359) والجزائر (4006) وغانا (2074).

وتحتفظ الجزائر بالصدارة في قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي من حيث عدد الوفيات بـ450 وفاة، وتليها مصر (392) والمغرب (168) وجنوب إفريقيا (103) والكاميرون (61).

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه جزر القمر عن رصد أول إصابة بكورونا في أراضيها.

المصدر: RT