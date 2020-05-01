الإصابات بكورونا في بلجيكا تقترب من الـ50 ألفا والوفيات فوق 7.7 ألف

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوزت عتبة الـ49 ألفا، بعد بتسجيل 513 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت خدمة الصحة العامة الفدرالية البلجيكية أن مجموع الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في البلاد بلغ حتى الآن 49032 حالة.

وسجلت خلال اليوم الأخير 130 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا في بلجيكا، وقعت 47 منها في المستشفيات، والأخرى في مراكز رعاية المسنين، وبلغت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد 7703 حالات وفاة.

وحتى الآن، غادر 11892 شخصا المستشفيات البلجيكية بعد تعافيهم من كورونا، فيما لا يزال 3386 مريضا يتلقون العلاج، 740 منهم في العناية المركزة.

ويعتقد الخبراء البلجيكيون أن بلادهم تجاوزت ذروة الوباء ويستقر الوضع تدريجيا، على الرغم من أن معدلات الإصابات الجديدة لا تزال عالية.

وتستعد الحكومة البلجيكية لتخفيف إجراءات العزل المفروضة لردع الفيروس التاجي اعتبارا من الرابع من مايو الجاري.

المصدر: The Brussels Times + نوفوستي