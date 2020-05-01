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لوبان تتحدى إجراءات العزل في فرنسا (فيديو)

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لوبان تتحدى إجراءات العزل في فرنسا (فيديو)
AFP IBRAHIM CHALHOUB
الزعيمة اليمينية الفرنسية مارين لوبان
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وضعت الزعيمة اليمينية الفرنسية، مارين لوبان، إكليلا من الزهور عند نصب جان دارك، اليوم الجمعة، في تقليد يتبعه حزبها كل عام في عيد العمال.

وقالت لوبان للصحفيين: "لم أقل قط إن لدي شكا في العزل، بل قلت إن العزل التام هو الحل حين نفشل في منع الجائحة".

وأضافت: "النهاية الناجحة للعزل هي إجراء اختبارات للجميع وتوفير كمامات للجميع، وأنا ضد فتح المدارس قبل سبتمبر".

وألغيت الاحتجاجات التقليدية في يوم عيد العمال العالمي بفرنسا، والتي عادة ما يشارك فيها آلاف المتظاهرين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 24 ألف مصاب به في أنحاء فرنسا.

واستعاضت النقابات العمالية عن ذلك بأنشطة افتراضية وطلبت من الناس قرع الأواني وتعليق لافتات على الشرفات.

يذكر أن جان دارك، الملقبة بعذراء أورليان، تمثل رمزا لصمود فرنسا وعزمها في حشد الجنود الفرنسيين ضد القوات الإنجليزية وحلفائها ومساعدة الملك شارل السابع فى الجلوس على العرش في القرن الخامس عشر.

المصدر: "رويترز"

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