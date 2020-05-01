لوبان تتحدى إجراءات العزل في فرنسا (فيديو)

وضعت الزعيمة اليمينية الفرنسية، مارين لوبان، إكليلا من الزهور عند نصب جان دارك، اليوم الجمعة، في تقليد يتبعه حزبها كل عام في عيد العمال.

وقالت لوبان للصحفيين: "لم أقل قط إن لدي شكا في العزل، بل قلت إن العزل التام هو الحل حين نفشل في منع الجائحة".

وأضافت: "النهاية الناجحة للعزل هي إجراء اختبارات للجميع وتوفير كمامات للجميع، وأنا ضد فتح المدارس قبل سبتمبر".

Avec @MLP_officiel, malgré les circonstances, nous avons tenu à rendre ce matin notre traditionnel hommage à Jeanne d'Arc !



Rendez-vous à 11h00 sur la page Facebook et la chaîne Youtube de Marine Le Pen pour notre #1erMaiRN en ligne ! pic.twitter.com/RY0Be6Q1I1 — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 1, 2020

وألغيت الاحتجاجات التقليدية في يوم عيد العمال العالمي بفرنسا، والتي عادة ما يشارك فيها آلاف المتظاهرين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة نحو 24 ألف مصاب به في أنحاء فرنسا.

واستعاضت النقابات العمالية عن ذلك بأنشطة افتراضية وطلبت من الناس قرع الأواني وتعليق لافتات على الشرفات.

يذكر أن جان دارك، الملقبة بعذراء أورليان، تمثل رمزا لصمود فرنسا وعزمها في حشد الجنود الفرنسيين ضد القوات الإنجليزية وحلفائها ومساعدة الملك شارل السابع فى الجلوس على العرش في القرن الخامس عشر.

المصدر: "رويترز"