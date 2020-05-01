شرطة نيويورك تحقق في حادثة العثور على عشرات الجثث داخل شاحنات

فتحت سلطات نيويورك، الخميس، تحقيقا بشأن مؤسسة لدفن الموتى في بروكلين، بعد عثور الشرطة على عشرات الجثث المتحللة مكدسة في شاحنات متوقفة عند هذه المؤسسة منتظرة دورها في الدفن.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن عناصر الشرطة أُبلغوا بالأمر من خلال المارة الذين اشتمّوا رائحة كريهة. وأدركت الشرطة حجم الكارثة لدى وصولها الى المكان.

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من جهته قال هوارد زوكر، مدير الخدمات الصحية المسؤولة عن تنظيم هذه المؤسّسات في ولاية نيويورك: "نُجري تحقيقا بشأن مؤسسة دفن الموتى هذه"، وأشار إلى أن هذه المؤسسة لم تتعرض لأيّ شكاوى في الماضي.

بدوره، وصف رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، الوضع بأنه "مروع" و"غير مقبول على الإطلاق". وقال إن "مؤسسات دفن الموتى هي شركات خاصة، ويجب عليها معاملة الناس بكرامة.. ولا أعرف كيف أمكنها السماح بحصول أمر كهذا".

والأربعاء تمّ العثور على عشرات الجثث، ما يصل إلى 60 جثة، بحسب وسائل إعلام أمريكية، في شاحنات متوقفة أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى في منطقة بروكلين.

وتعد نيويورك في الوقت الحالي واحدة من البؤر الرئيسة لتفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، وقد سُجل بها أكثر من 299 ألف حالة إصابة، وأكثر من 23.4 ألف حالة وفاة.

المصدر: أ ف ب