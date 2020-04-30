شبكة "سي إن إن": العثور على 60 جثة في شاحنات متوقفة قرب مكتب للدفن بنيويورك!

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الشرطة في نيويورك عثرت على نحو 60 جثة في 4 شاحنات متوقفة بشارع بمنطقة بروكلين قرب مكتب للدفن.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مصادر في الأجهزة الأمنية أن منظومة التبريد لم تكن تعمل في إحدى الشاحنات، وأن سكان الحي هم من أبلغ الشرطة بالأمر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مكتب الدفن المشار إليه لم يكن لديه متسع كاف لتخزين الجثث قبل البدء بحرقها.

وعلّقت إدارة الصحة بالمدينة عن الحادثة بالقول إن أصحاب مكتب الدفن ملزمون بالامتثال للإجراءات الصحية السارية.

وأفيد في السياق ذاته بأن السلطات المحلية خصصت شاحنة مزودة بمنظومة تبريد، سيتم نقل الجثث إليها من الشاحنة المعطوب جهاز التبريد فيها.

وتعد نيويورك في الوقت الحالي واحدة من البؤر الرئيسة لتفشي الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، وقد سُجل بها أكثر من 299 ألف حالة إصابة، وأكثر من 23.4 ألف حالة وفاة.

المصدر: تاس