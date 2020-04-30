نتنياهو يرحب بقرار ألمانيا حظر "حزب الله"

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بقرار ألمانيا حظر منظمة "حزب الله" اللبنانية.

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وقال نتنياهو: "أرحب بقرار الحكومة الألمانية إخراج منظمة حزب الله الإرهابية عن القانون. ألمانيا تنضم في هذا القرار إلى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ودول في أمريكا اللاتينية التي قد اتخذت سابقا هذه الخطوة".

وتابع نتنياهو: "يجب على كل الدول المحبة للسلام أن تدين المنظمات الإرهابية وأن تمتنع عن تقديم أي دعم لها، سواء كان مباشرا أو غير مباشر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر "تويتر"، عن ترحيبه بقرار برلين بخصوص "حزب الله"، داعيا "الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي أن يحذوا حذوها".

المصدر: RT