شركة أدوية بريطانية تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح لـ"كوفيد-19"

وحدت شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا" جهودها مع جامعة أوكسفورد لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

ورحب ألوك شارما وزير الأعمال البريطاني، بالتكاتف المشترك بوصفه خطوة مهمة لإتاحة لقاح جامعة أوكسفورد في أسرع وقت ممكن إذا أثبت نجاحه في التجارب السريرية.

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وقال باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لأسترا زينيكا: "ما نأمل فيه هو أننا، بتوحيد جهودنا، سنتمكن من تسريع عولمة لقاح لمكافحة الفيروس وحماية الناس من أخطر وباء خلال جيل".

وصرح سوريوت لصحيفة "فايننشال تايمز" بأن الشراكة بين "أسترا زينيكا" وأوكسفورد تهدف إلى إنتاج 100 مليون جرعة بحلول نهاية العام مع إعطاء الأولوية للإمدادات في بريطانيا.

وحقن فريق علماء بريطاني الأسبوع الماضي أول المتطوعين باللقاح، وقال الفريق في وقت سابق من الشهر إن العمل جار لتوفير طاقة إنتاجية كبيرة لتحضير ملايين الجرعات حتى قبل أن تتبين فاعلية التجارب.

هذا ويستخدم اللقاح نسخة ضعيفة من فيروس البرد العادي مزودا ببروتينات من فيروس كورونا المستجد لدفع الجهاز المناعي بالجسم للاستجابة.

ولم تكشف شركة الأدوية عن تفاصيل بخصوص خطط بدء إنتاج اللقاح الذي يطوره "معهد جينر" و"جماعة أوكسفورد فاكسين جروب".

ومن بين الشركات الأخرى التي تختبر لقاحات محتملة لكوفيد-19، فايزر وموديرنا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.

جدير بالذكر أن حكومات وشركات أدوية وباحثون يعملون على نحو 100 لقاح للفيروس، ويقول خبراء في الصناعة إن تطوير لقاح ناجح سيستغرق ما يزيد عن عام على الأرجح.

المصدر: رويترز