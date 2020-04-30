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العثور على حطام مروحية عسكرية كندية فقدت على سواحل اليونان الغربية

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العثور على حطام مروحية عسكرية كندية فقدت على سواحل اليونان الغربية
Reuters
العثور على حطام المروحية العسكرية الكندية التي فقدت على سواحل اليونان الغربية
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أعلن مصدر عسكري يوناني العثور على أجزاء من حطام المروحية الكندية التي فقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا، أثناء قيامها بمهمة لحلف شمال الأطلسي.

وقال المصدر إن اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ.

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وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني "إي أر تي" أنه عثر على جثة أيضا مع أجزاء الحطام في المياه الدولية قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية، لكن المصدر العسكري اليوناني لم يؤكد معلومات التلفزيون.

وذكرت القوات المسلحة الكندية في رسالة نشرت على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، أن المروحية وهي من طراز "سي إتش 148 سايكلون" وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون، فقدت خلال مشاركتها في تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان.

ومساء الأربعاء، أعلنت أثينا فقدان مروحية للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي وعلى متنها 6 أشخاص فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

وقالت القوات الجوية اليونانية، إن المروحية كانت حين فقد أثرها خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان على بعد خمسين ميلا بحريا قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية في منطقة المراقبة التابعة لإيطاليا وكانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة يقوم بها الحلف الأطلسي.

المصدر: وكالات

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