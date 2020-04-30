ترامب منددا بطريقة تعامل السويد مع جائحة كورونا: اتخذنا قرارا صحيحا!

في وقت تعزز فيه الولايات المتحدة صدارتها في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات مفاجئة إلى السويد لطريقة تعاملها مع الوباء.

وشدد ترامب اليوم في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، على أن السويد "تدفع الثمن باهظا" لقرارها عدم اتخاذ إجراءات الإغلاق الشامل لردع الفيروس التاجي، مشيرا إلى أن حصيلة الوفيات الناجمة عن العدوى في السويد (2462 وفاة حينئذ) تتجاوز بشكل ملموس ما سجل في الدول المجاورة لها، بما فيها النرويج (207 وفيات) وفنلندا (206) والدنمارك (443).

واختتم ترامب تغريدته بالقول: "الولايات المتحدة اتخذت قرارا صحيحا!".

Despite reports to the contrary, Sweden is paying heavily for its decision not to lockdown. As of today, 2462 people have died there, a much higher number than the neighboring countries of Norway (207), Finland (206) or Denmark (443). The United States made the correct decision! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2020

ويأتي تصريح ترامب في وقت تجاوزت فيه حصيلة ضحايا كورونا في الولايات المتحدة عتبة الـ60 ألف وفاة، أي الرقم الذي سبق أن أعلنه ترامب في حديث عن توقعاته بشأن سيناريوهات تفشي الفيروس في البلاد.

وتعرض ترامب لانتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة على خلفية كيفية تعامله مع خطر كورونا، وخاصة أنه كان يقلل على مدى أسابيع في المراحل المبكرة من تفشي الفيروس من شأن خطره وحتى وصف كورونا "خدعة ابتكرها الديمقراطيون" لتقويض مواقفه الانتخابية.

وسجلت في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين آكثر من مليون إصابة بالعدوى، ولقي 60999 شخصا على الأقل مصرعهم إثر إصابتهم بالفيروس.

وأما بخصوص السويد التي قررت حكومتها، خلافا عن معظم دول العالم، عدم فرض قيود مشددة لوقف الوباء، فسجلت هناك حسب آخر الإحصاءات 21092 إصابة بكورونا، بما في ذلك 2586 حالة وفاة.

المصدر: RT