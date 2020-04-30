شحنة الوقود النووي الجديدة تصل إلى محطة "بوشهر"

وصلت الشحنة الجديدة من الوقود النووي، إلى محطة بوشهر النووية الواقعة بجنوب إیران، حيث من المرتقب أن توضع في قلب مفاعل المحطة.

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وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، بأنه بالتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة "روس آتوم" الروسية، فقد تم نقل الشحنة أمس الأربعاء إلى بوشهر، وهي تأتي وفقا للبرنامج السنوي لتبديل وقود محطة بوشهر النووية.

وكانت السفارة الروسية لدى طهران، أعلنت أن الجانب الروسي قد سلم إيران الأربعاء شحنة جديدة من الوقود النووي اللازم لمحطة "بوشهر" الكهرذرية.

وذكرت السفارة في بيان، أن التسليم يندرج ضمن الجهود المشتركة من جانب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والشركة الحكومية الروسية "روس آتوم"، ووزارة الخارجية الروسية، مشيرة إلى أن هذه الدفعة من الوقود النووي، ضرورية لضمان استمرار عمل المحطة.

وشددت على أن روسيا تعلق أهمية كبيرة على التطور المستمر للتعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية.

وتوقفت محطة بوشهر النووية عن توليد الكهرباء منذ 12 أبريل، بهدف إجراء التبديل السنوي للوقود والقيام بعمليات الفحص والصيانة الدورية.

تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الأولى في محطة بوشهر الكهرذرية ولدت حتى الآن نحو 43 مليار كيلواط/ساعة وحولتها إلى شبكة الكهرباء العامة في البلاد، من ضمنها 7.2 مليار كيلواط/ساعة منذ تبديل الوقود في العام الماضي لغاية الآن.



المصدر: فارس