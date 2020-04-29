موسكو تسلم طهران شحنة جديدة من الوقود النووي

أعلنت السفارة الروسية لدى طهران، أن الجانب الروسي، قد سلّم إيران اليوم شحنة جديدة من الوقود النووي اللازم لمحطة "بوشهر" الكهرذرية.

وذكرت السفارة في بيان عنها، أن التسليم يندرج ضمن الجهود المشتركة من جانب هيئة الطاقة الذرية الإيرانية والشركة الحكومية الروسية "روس آتوم"، ووزارة الخارجية الروسية.

ووأشارت إلى أن هذه الدفعة من الوقود النووي، ضرورية لضمان استمرار عمل المحطة.

وشددت على أن روسيا تعلق أهمية كبيرة على التطور المستمر للتعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية.

المصدر: مراسل RT