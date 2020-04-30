إسرائيل: نحرز تقدما في مفاوضات تبادل أسرى مع "حماس"

أكد وزير إسرائيلي أن تل أبيب تجري مفاوضات مع حركة "حماس" بهدف إجراء صفقة تبادل أسرى بينهما.

وأعلن وزير الهجرة وعضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابنيت"، يؤآف غالانت، في حديث إلى قناة "كان"، أن "المفاوضات تجري حاليا بوتائر أسرع مما كان على مدى وقت طويل"، محذرا في الوقت نفسه من توقعات كبيرة في هذه المرحلة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" بأن تل أبيب تجري اتصالات غير مباشرة عبر وسيط لإتمام الصفقة مع حماس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد الأسبوع الماضي أول جلسة هاتفية (عن بعد) للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، حيث دار الحديث عبر خط هاتفي مؤمن حول الاتصالات الجارية مع "حماس" لتنفيذ الصفقة.

وتسعى تل أبيب بهذه الصفقة المزعومة إلى استعادة مدنيين وجثتي جنديين إسرائيليين محتجزين لدى "حماس" في قطاع غزة.

المصدر: مكان + تايمز أوف إسرائيل