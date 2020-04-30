زلزال قوي يضرب سواحل اليابان

وقع زلزال بقوة 5.2 درجة صباح اليوم الخميس في المحيط الهادئ، قبالة سواحل اليابان، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وبحسب الهيئة، يقع مركز الزلزال على عمق 35.4 كمبعد 116 كم شمال شرقي مدينة هاشينوهي في محافظة أوموري اليابانية.

كما تم الإبلاغ عن زلزال آخر بلغت قوته 4.1 درجة في جزر كوماندر.

Magnitude 5.0 Intensity 3 #earthquake 12:15 Apr-30 JST at Aomori-ken Toho-oki (40.9N/142.8E) Depth 30km https://t.co/Dp6FArNNot — Japan Earthquake (@jEarthquake) April 30, 2020

المصدر: وكالات