شرطة نيويورك تفرق حشدا تحدى العزل العام خلال جنازة حاخام يهودي

فرقت شرطة نيويورك، حشدا كبيرا من اليهود المتشددين شاركوا في جنازة أحد الحاخامات في تحد لإجراءات العزل العام المطبقة بأنحاء الولاية بسبب فيروس كورونا.

وقال مفوض شرطة المدينة ديرموت شيا، إن "أوامر استدعاء صدرت بحق نحو 12 شخصا لارتكابهم مخالفات مختلفة خلال التجمع في بروكلين مساء الثلاثاء، والذي يقدر أنه حشد آلاف الاشخاص في كتلة واحدة".

وأشرف حاكم الولاية بيل دي بلاسيو شخصيا، على عملية تفريق المتجمعين في حي وليامزبرغ في بروكلين في وقت متأخر أمس الثلاثاء لتشييع الجنازة.

وقال المدير التنفيذي في مبادرة الأمن المجتمعي ميتشل سيلبر، إن "طائفة يهودية شاركت مع الشرطة في وضع خطة لغلق الشوارع من أجل إلزام الجنازة بقيود التباعد الاجتماعي".

وأضاف: "الطائفة المنتمي لها الحاخام والشرطة فوجئا بعدد الذين حضروا".

My message to the Jewish community, and all communities, is this simple: the time for warnings has passed. I have instructed the NYPD to proceed immediately to summons or even arrest those who gather in large groups. This is about stopping this disease and saving lives. Period. — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 29, 2020

وكتب حاكم الولاية على "تويتر": "يتعلق الأمر بوقف هذا المرض وإنقاذ الأرواح".

وقال حاكم الولاية في مؤتمر صحفي، إنه "نادم على الطريقة التي عبر بها عن مخاوفه بشأن تجمع المشيعين وإنه تحدث بدافع من عواطفه من أجل سلامة أهل مدينته".

المصدر: رويترز"