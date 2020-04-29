جنوب شرق آسيا.. ارتفاع حاد بوتيرة كورونا في ماليزيا والإصابات في الفلبين تتجاوز الـ8000

تواصل دول منطقة جنوب شرق آسيا معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مع زيادة المؤشرات الإيجابية في وتيرة تفشي الوباء في عدد منها.

ففي إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررا بكورونا في المنطقة من حيث عدد الوفيات، سجلت وزارة الصحة خلال الساعات الـ24 الماضية 11 وفاة و260 إصابة جديدة بكورونا، ليصبح العدد الإجمالي 9771 إصابة و784 وفاة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 1391 شخصا.

وتمثل حصيلة الإصابات الجديدة في إندونسيا اليوم تراجعا ملموسا مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (415 إصابة جديدة).

وفي سنغافورة التي لا تزال أكبر بؤرة للوباء في المنطقة، أعلن المركز الوطني للأمراض المعدية عن تسجيل 690 إصابة جديدة (مقارنة مع 528 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح مجموع الإصابات 15641 وتعود معظمها إلى مساكن العمال الأجانب التي لا تزال قيد العزل الصحي الصارم.

وسجلت في سنغافورة حتى اليوم 14 وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وفي الفلبين، تجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا عتبة الثمانية آلاف وبلغت 8212 بتسجيل وزارة الصحة 254 إصابة جديدة (ما يمثل ارتفاعا مقارنة مع 181 إصابة تم تسجيلها في اليوم السابق).

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس ليصبح عدد الضحايا 558 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 1023 شخصا.

وفي ماليزيا، رصدت وزارة الصحة 94 إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل وفيات جديدة، ما يمثل ارتفاعا حادا في وتيرة تفشي الوباء (مقارنة مع 51 و38 و31 إصابة سجلت الأحد والاثنين والثلاثاء الماضية على التوالي).

وسجلت في البلاد حتى اليوم 5945 إصابة بكورونا و100 وفاة بسبب الفيروس.

وفي تايلاند، سجلت السلطات الصحية تسع إصابات جديدة بكورونا، ليصبح مجموع الإصابات 2947 (بعد تسجيل تسع وسبع وفاة الاثنين والثلاثاء)، فيما لا تزال حصيلة الوفيات عند مستوى 54 حالة.

ولا تزال فيتنام أكبر بؤرة استقرار في وجه كورونا بجنوب شرق آسيا، ولا تزال حصيلة الإصابات هناك عند مستوى 270 حالة منذ الجمعة الماضي.

المصدر: وكالات