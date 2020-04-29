 
مباشر

الإصابات بكورونا في الصين ترتفع من جديد

أخبار العالم

الإصابات بكورونا في الصين ترتفع من جديد
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrl0

سجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 28 أبريل نيسان مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

إقرأ المزيد
مساعدة الصين لمنظمة الصحة العالمية لا تغطي حصة الولايات المتحدة
مساعدة الصين لمنظمة الصحة العالمية لا تغطي حصة الولايات المتحدة

وقالت لجنة الصحة العامة في بيان اليوم إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى 21 يوم الثلاثاء مقارنة مع ثلاث حالات قبلها بيوم.

وتراجع عدد الحالات التي أصيبت بالمرض لكن لم تظهر عليها أعراض إلى 26 مقارنة مع 40 قبلها بيوم.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا