حاكم نيويورك: انخفاض عدد من دخلوا إلى مستشفيات الولاية بسبب كورونا لأدنى مستوى له منذ أكثر من شهر

قال حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إن عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى مستشفيات الولاية بسبب الفيروس التاجي الجديد انخفض إلى أدنى مستوى يومي له منذ أكثر من شهر.

وأضاف كومو، اليوم الثلاثاء، أن متوسط ​​الإصابات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة بفيروس كورونا انخفض إلى أقل من 1000 إلى مستوى لم يشهده منذ 24 مارس، في أحدث إشارة على أن الأزمة بدأت تنحسر في أكثر الولايات تضررا.

وحول المناطق التي تريد الولاية إعادة فتحها قال كومو إن ذلك مرهون بأن تصبح نسبة الإشغالات بالمشافي بمصابي كورونا أقل من 70٪ من سعتها، وبمعدل إصابة أقل من 1.1، أي أن كل شخص مصاب سينقل الفيروس إلى 1.1 آخرين في المتوسط، وهو ما يشير إلى السلامة النسبية في إعادة فتح المدارس أو الشركات تدريجيا، حسب تعبيره.

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وكشف عن خطط لإنشاء 30 أداة تتبع لكل 100000 شخص، مما يعني الحاجة إلى تأمين 5700 عامل على أساس عدد سكان الولاية البالغ 19 مليون نسمة.

المصدر: رويترز