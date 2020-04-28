 
مباشر
عاجل
مصدر عراقي لـRT: كابينة الكاظمي جاهزة باستثناء بعض الوزارات وسيطلب جلسة برلمانية

حملة الترويج لكتاب ميشال أوباما تتحول إلى فيلم يعرض الأسبوع المقبل

أخبار العالم

حملة الترويج لكتاب ميشال أوباما تتحول إلى فيلم يعرض الأسبوع المقبل
nbcnews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nriv

أعلنت ميشيل أوباما سيدة أمريكا الأولى السابقة، عن فيلم ستعرضه شبكة "نتفليكس" يتحدث عن قصص أشخاص التقتهم بعد صدور كتاب مذكراتها.

إقرأ المزيد
مستشار البيت الأبيض يحذر من عودة كورونا في الخريف
مستشار البيت الأبيض يحذر من عودة كورونا في الخريف

وغردت أوباما تعليقا على إعلان بث الفيلم عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، قائلة إن الفيلم "يكشف عن قصص أشخاص رائعين التقيتهم بعد صدور كتاب مذكراتي"، مضيفة أنه "خلال هذه المرحلة العصيبة، أتمنى أن يكون الفيلم مصدر تشجيع وسعادة لكم".

وتعرض منصة "نتفليكس" الأسبوع المقبل فيلما وثائقيا عن ميشيل أوباما، لتتكلل بذلك جولتها العالمية للترويج لكتاب مذكراتها، الذي يحمل عنوان "بيكومينغ".

ويشكل الكتاب تعاونا جديدا بين أوباما وزوجها، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع منصة البث التدفقي الكبيرة بعد فيلم "أميريكن فاكتوري" الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في فبراير الماضي، وسيعرض في السادس من مايو.

وحقق كتاب مذكرات ميشال أوباما نجاحا كبيرا عند صدوره العام 2018 مع بيع أكثر من مليوني نسخة منه في أمريكا الشمالية في غضون أسبوعين.

وجالت ميشيل أوباما في 34 مدينة برفقة السينمائية ناديا هالغرين على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب الذي يتحدث عن السياسة والأمومة.

وأنتجت الفيلم شركة "هاير غراوند" التي أسسها باراك وميشال أوباما وسبق لها أن أنتجت "أميريكن فاكتوري" حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البلاد الغربي بعدما اشتراه ملياردير صيني.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا