حملة الترويج لكتاب ميشال أوباما تتحول إلى فيلم يعرض الأسبوع المقبل

أعلنت ميشيل أوباما سيدة أمريكا الأولى السابقة، عن فيلم ستعرضه شبكة "نتفليكس" يتحدث عن قصص أشخاص التقتهم بعد صدور كتاب مذكراتها.

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وغردت أوباما تعليقا على إعلان بث الفيلم عبر صفحتها الخاصة على "تويتر"، قائلة إن الفيلم "يكشف عن قصص أشخاص رائعين التقيتهم بعد صدور كتاب مذكراتي"، مضيفة أنه "خلال هذه المرحلة العصيبة، أتمنى أن يكون الفيلم مصدر تشجيع وسعادة لكم".

I’m excited to share that on May 6, @Netflix will release BECOMING, a documentary directed by Nadia Hallgren that shares the stories of the amazing people I met after the release of my memoir. During this difficult time, I hope you’ll find some inspiration and joy in this film. pic.twitter.com/fqsIbhXYeL — Michelle Obama (@MichelleObama) April 27, 2020

وتعرض منصة "نتفليكس" الأسبوع المقبل فيلما وثائقيا عن ميشيل أوباما، لتتكلل بذلك جولتها العالمية للترويج لكتاب مذكراتها، الذي يحمل عنوان "بيكومينغ".

ويشكل الكتاب تعاونا جديدا بين أوباما وزوجها، الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مع منصة البث التدفقي الكبيرة بعد فيلم "أميريكن فاكتوري" الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في فبراير الماضي، وسيعرض في السادس من مايو.

وحقق كتاب مذكرات ميشال أوباما نجاحا كبيرا عند صدوره العام 2018 مع بيع أكثر من مليوني نسخة منه في أمريكا الشمالية في غضون أسبوعين.

وجالت ميشيل أوباما في 34 مدينة برفقة السينمائية ناديا هالغرين على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب الذي يتحدث عن السياسة والأمومة.

وأنتجت الفيلم شركة "هاير غراوند" التي أسسها باراك وميشال أوباما وسبق لها أن أنتجت "أميريكن فاكتوري" حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البلاد الغربي بعدما اشتراه ملياردير صيني.

المصدر: رويترز