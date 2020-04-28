عودة 190 مواطنا روسيا من إندونيسيا وتايلاند على متن رحلة استثنائية استغرقت 30 ساعة

نجحت الخارجية الروسية في إعادة 190 مواطنا إلى البلاد، بعد أن كانوا عالقين في إندونيسيا وتايلاند بسبب توقف الحركة الجوية على خلفية قيود وباء فيروس كورونا.

وفي 28 أبريل وصلت إلى مطار سورغت في سيبيريا طائرة تابعة لشركة Utair، وعلى متنها المواطنون المذكورون.

وبناء على نتائج الفحص الطبي الذي تم إجراؤه لهم في المطار، لم تظهر أعراض COVID-19 لدى أي من الركاب، فيما يتوجب عليهم الخضوع للحجر الصحي الذاتي مدة 14 عوما تحت طائلة الغرامة عملا بقيود الوقاية من الفيروس المرعية في البلاد.

وفي حديث لمراسل RT، قال ممثل شركة الطيران Utair، إنه تم إرسال خمسة أطقم طيران إلى آسيا لضمان عودة المواطنين الروس سالمين إلى البلاد.

وأضاف: "أمضت طائرة UTair حوالي 30 ساعة في السماء في أصعب رحلة استمرت عدة أيام من موسكو إلى دينباسار وبانكوك، حتى عادت إلى سورغوت".

المصدر: RT